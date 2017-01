Brann på Rognestøylen i Ørsta

Politiet melder at eit uthus og eit køyretøy er utbrende, og at ei hytte står i full fyr.



Politiet fortel at meldinga om brannen kom frå ein privatperson.



- Politiet har ikkje kome fram til staden det brenn enno, men det har brannvesenet gjort. Staden ligg omlag 4 km inn i dalen frå Rekkedal, der ein tek av frå Fv 655, seier vakta hos politiet sin operasjonssentral i Ålesund. - Vi har fått melding om at det ikkje er personskade i samband med brannen. Det var AMK som først fekk melding om brannen.



Politiet har ikkje opplysningar om det er andre hytter eller bygningar som står i fare for å bli påtent på grunn av brannen.



Brannvesenet melder at det er rykt ut mannskap frå Ørsta brann og redning, frå stasjonane på Sæbø og i Ørsta sentrum. Og at køyretøyet er ein bil. Det kan sjå ut som om det først har teke fyr i bilen, så har det spreidd seg til uthuset og så til veggen på hytta.

- Hytta har fått store skadar, får Møre opplyst hos brannvakta i Ålesund. - Hytteeigaren som melde frå om brannen kl. 11.57.



Branntomta ligg nokre hundre meter før Risesetra.







Kl. 12.33 melde brannvesenet om at dei hadde kontroll på staden.