Ørstarådmannen om private synspunkt i Osgeilasaka

Møre viste til to e-postar som ligg i saksmappa til Osgeila. Dei er sende 30. og 31. august 2016. E-postane er sende frå rådmannen i Ørsta sin e-post.



Kva "hatt" hadde du på?



I spørsmålet til rådmann Wenche Solheim peika Møre på at sjølv om rådmannen prøver å belyse situasjonen overfor nokre av dei tilsette i Ørsta kommune sin administrasjon, så skin rådmannen sitt private syn klart gjennom. Ifølgje det som står skrive i epostane så er rådmannen klar over at ho vert inhabil i saka, likevel så vert det gitt råd om korleis saka skal handsamast vidare, rådmannen forklarer kva ho ser som problemet i saka og forklarer seg også som oppsitjar i området.



- I tilfelle det er rådmannen i Ørsta som har skrive brevet, som Møre formelt må gå ut frå sidan det er sendt frå rådmannen si e-postboks. Er det rett av rådmannen å ha både ein privat og administrativ «hatt» på seg i same brev?



I tilfelle det er du som privatperson som har sendt brevet, kvifor brukar du då rådmannen sin e-post og sender ein e-post som både kan vere frå rådmannen og frå deg privat?



- Eg er aldri heilt privatperson



- Som rådmann er eg aldri heilt privatperson. Eg opnar difor eposten med å opplyse at eg bur i Eliholen, om inhabilitet og at saka må handsamast ut frå dette, skriv Solheim til Møre i ein e-post. - Som bebuar i området har eg god innsikt i kva saka gjeld og kva utfordringar auka trafikk medfører for bebuarar nedom geila og kva utfordringar vi som bur i Eliholen har.



-Skulle sjølvsagt heller brukt gmail



- Eg tek imot (og sender) ca. 100 epostar kvar dag, og er kopla opp mot kommunal e-post heile døgnet. Når eg er ”privatperson” har eg ikkje med rådmann og Ørsta kommune i signaturen. Eg skulle sjølvsagt heller brukt gmail, men for mine tilsette vil eg uansett vere rådmann i Ørsta, innrømmer ørstarådmannen.