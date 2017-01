Gruppetilbod for born med to heimar

Dette står det blant anna på plakaten som er utarbeidd av «Voksne for barn». Ja, for det er mange foreldre som skil seg i dag. Tal frå Statistisk sentralbyrå frå 2015 viser det at det i Volda var 13 som skilde seg og det var åtte separasjonar. Foreldre som ikkje er gifte, men har valt å gå kvar sin veg, har ein ikkje tal på. Når foreldre skil seg betyr det store omveltingar for heile familien, og det er viktig å vareta borna sine behov. Det er fleire som har vore i kontakt med helsestasjonen i Volda der dei har etterspurt skilsmissegrupper, eller grupper for barn med to heimar. No har helsestasjonen i Volda vore på kurs og er klar for første gruppemøte med born i 5. og 6. klasse.

Fekk støtte

- Vi var så heldige å få støtte av Sanitetskvinnene i Volda til å reise på kurs. No er vi klar for å ta i mot born i 5. til 6. klasse som har to heimar. Dette er ikkje eit behandlingstilbod, men eit førebyggjande tilbod der borna møter andre born med to heimar. Mange opplever det å få, og forholde seg til to heimar som utfordrande, men i ulik grad. Dette gruppetilbodet har vist seg å vere meir nyttig enn individuelle samtalar. Det er ikkje det at dei skal leggje fram problem, for nokre har kanskje ikkje det, men det er for å høyre og lære korleis andre, som er i same situasjon, har det. Og sidan det er ei lita gruppe (to vaksne frå helsestasjonen vil vere der å leie gruppa) blir det enklare å fortelje, fortel helsesøstrene Lene Gran Sætre og Lisbeth Hoggen Totland, og oppvekstsjef Per Ivar Kongsvik. Dei legg til at det blir presisert i gruppa at om nokon fortel noko om seg sjølv, skal ingen andre få vite det. Dette skal gi borna den tryggleiken dei treng for å snakke om det som for nokon er vanskeleg.

- Dette er eit tilbod til alle i 5. og 6. klasse i Volda kommune, om ein vil vere med så kan ein anten ringe å melde seg på, eller sende ein e-post. Vi kan ha minimum fire, og maksimum 8 born i gruppa. Om det er mange som melder seg på blir det sett opp venteliste og dei vil då bli med på kurset til hausten, forklarar dei.

- Kor lenge varer eit slik kurs?

- Det er over sju gongar, der den sjuande gongen er eit oppfølgingsmøte, fortel helsesøstrene.

- Mange har også spurt oss om kvifor vi har valt akkurat dette alderstrinnet, noko som er fordi det har vist seg at det er denne alderen det har fungert best med. Vi har ikkje kapasitet til å ha fleire grupper no heller. Vi må starte ein stad, så får vi sjå. Men blir det ein veldig stor etterspurnad hjå andre aldrar må vi sjå på det. Men no startar vi med 5. og 6. klassingane, fortel Totland.

Foreldre får også nyttige tips

Tema som vert tatt opp under møta er oppbruddet- mamma/pappa flyttar ut, samværsordning og feriar, når mamma eller pappa får ny kjærast, nye søsken og korleis påverkar forholda heime skulekvardagen?

Men det er ikkje berre borna som får informasjon. Det får også dei vaksne.

- Borna får med seg ein perm heim som kan brukast til samtale. Det er fint om foreldra opnar opp for å snakke om kva som blir tatt opp i gruppa heime. På den måten blir temaet sett på dagsorden, fortel dei.

Eit samarbeid

- Initiativ og utspringet kjem frå helsestasjonen, men dette gruppetilbodet er eit samarbeid mellom helsestasjonen i Volda og skulane i kommunen, samtidig ønskjer vi å involvere foreldre. Med Foreldreskulen ynskte vi å skape eit eige begrep. Der målet er å få utnytta den store ressursen som foreldregruppa representerer i forhold til born og unge. Foreldreskulen kjem til å bli brukt i ulike samanhengar, og no brukar vi det i gruppetilbodet for born i to heimar, forklarar Kongsvik.

I lys av psykisk helse

Barnehagane og skulane i Volda kommune jobbar mykje med temaet psykisk helse. Gruppetilbodet for born i to heimar er i samanheng med nettopp psykisk helse.

- I frå barsel og ut grunnskulen jobbar vi med psykisk helse. Det er, og har blitt, eit aukande tal av born som har utfordringar med si psykisk helse. Til dømes knytt opp med det som går på målsetting og gjennomstrøyming i vidaregåande skule. Gjennom mine auge er det like viktig å sjå på psykisk helse som det som går på karakterresultat frå grunnskulen. Det hjelper ikkje å ha god skulefagleg kompetanse dersom den psykiske helsa di ikkje gjer deg i stand til å kome igjennom den vidaregåande skulen, fortel Kongsvik. - Psykisk helse er eit viktig område for oss å arbeide med. Og det og dette gruppetilbodet har ein samanheng.