Hjelper tilflyttarar frå A til B

Avdelinga i Volda vart etablert 24. oktober 2016, og er ein av seks A2B-avdelingar i Noreg per i dag. Dei andre avdelingane ligg i Trondheim, Kristiansund, Molde, Stranda og Arendal.

Tolv deltakarar

- Vi er ein privat aktør som har avtale med NAV. Vår rolle er å hjelpe deltakarane gjennom prosessen frå arbeidsløyse til sysselsetting, fortel konsulent Kristine Langdal. A2B Volda har plass til tolv deltakarar per kurs, og kvart kurs varer i 26 veker. I løpet av den tida får deltakarane god hjelp og oppfølging, med utgangspunkt i deltakarane sine eigne ynskje og erfaringar.

– Vi har til dømes yrkesretta norskundervisning, der deltakarane lærer ord frå den bransjen dei siktar seg inn mot å arbeide i, fortel Langdal. Elles lærer dei til dømes generell grammatikk, og dei får arbeidslivsundervisning.

– Vi går til dømes gjennom uskrivne reglar og normer innan norsk arbeidsliv, og diskuterer skilnader i arbeidskultur, held ho fram.

Frå mange land

A2B Volda har deltakarar frå mange land verda over, frå Mexico og Tyskland til Eritrea og Syria, med fleire.

– Vi har stor takhøgd, og fantastiske diskusjonar, fortel konsulent Torbjørn Nordeide. Kontoret held hus i Holmen 7, i dei gamle lokala til Møretrygd. Nordeide er godt nøgd med lokala, som han tykkjer er funksjonelle. Der er funne plass til eit stort og eit lite klasserom, fleire kontor og eit kjøkken. I midten av lokalet ligg karrieresenteret, eit datarom som deltakarane kan nytte til å søkje etter arbeid, lage CV-ar og skrive ut dokument. A2B arbeider også aktivt inn mot lokale bedrifter knytt til å skaffe språkpraksisplassar til deltakarane, slik at dei kan styrke språket sitt og byggje nettverk.

To har fått jobb

Allereie etter knapt tre månaders drift har to av deltakarane funne seg arbeid. Den eine av desse, Abdilwahed Batar frå Sudan, fekk napp på sin aller fyrste søknad. Han arbeider no 30 prosent i eit bemanningsbyrå.

– Eg har vore i Noreg i kring tre år, fortel Batar, og viser til at han i løpet av den tida har hatt arbeidspraksis mellom anna hos Bil & Gummiservice og Dekkservice Volda. No arbeider han ein time dagleg på ferja Sæbø-Leknes.

– I heimlandet mitt dreiv eg for meg sjølv. Eg hadde eigen matbutikk og køyrde minibuss, fortel han, og viser til at det er ganske stor skilnad på arbeidsmarknaden i Sudan og Noreg.

– Det er mykje meir papirarbeid her, og då eg var på jobbintervju så måtte eg skryte av meg sjølv. Det var uvandt, forklarer han.

Godt mottekne

Sjølv om A2B er eit relativt ferskt selskap i vårt område, har dei blitt godt motteke.

– Vi har mykje kontakt med lokalt næringsliv for å skaffe praksisplassar og hjelpe deltakarane våre ut i arbeid. Folk vi snakkar med er overraskande positive, og interesserte i å finne ut meir om oss, sjølv om ikkje alle har behov for ekstra hender der og då, seier Nordeide. Han og Langdal fortel at det er alfa og omega for deltakarane at dei får attestar å vise til på CV-ane sine, og at praksisplassar også er med på å byggje nettverk som kjem godt med i ein jobbsøknadsprosess. Målet er at deltakarane skal vere i stand til å finne seg arbeid på eiga hand etter fullført kurs.

Ligg sentralt

- Kvifor etablerte de dykk akkurat i Volda?

– Det var eit behov for oss her, og Volda ligg sentralt. I tillegg er det god bussforbindelse hit, forklarer Nordeide, og viser til at deltakarane kjem frå heile Søre Sunnmøre. Alle deltakarane er busett i Noreg, og har arbeidsløyve. Nordeide fortel at A2B Volda har fått gode tilbakemeldingar både frå NAV og frå deltakarane så langt, og han håper at mange av deltakarane vil kome seg ut i arbeid når kurset er over.

– Det har vi sterk tru på at dei vil klare. Det er ein flott gjeng vi har her, slår Langdal fast. Og sjølv etter at kurset er over, er deltakarane velkomne til å kome innom og nytte seg av karrieresenteret i seks veker.

Nettverksbygging viktig

Nordeide fortel at det skal vere hyggeleg å ta kurset. I tillegg til den vanlege undervisninga er dei ofte ute på tur i nærområdet, både i sentrum og på fjellet.

– Vi skal snakke mest mogleg saman i løpet av kurset, bruke språket og bli kjent i nærområdet, forklarer Langdal. Sidan A2B Volda framleis er i oppstartsfasen, arbeider dei no for å bli kjent i lokalmiljøet. Det er litt same utfordringa som deltakarane står overfor.

– Vi snakkar mykje om nettverksbygging, og kor viktig det er, seier Nordeide, og viser til at personar kan byggje nettverk på fleire måtar, til dømes gjennom deltaking i lag og organisasjonar, i tillegg til arbeidspraksis.

– Målet er betre språk, og jobb til alle på sikt, seier Langdal.

A2B Norge: