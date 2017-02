Klart for volding på Norske Talenter

Det er voldingen og trommisen Bendik Hustadnes. Og etter ni år bak trommesettet handterer han trommestikkene på ein imponerande måte, som har gitt han både heider og ære allereie. Mellom anna har Bendik representert Møre og Romsdal saman med Thumbs Up frå Molde under kulturprogrammet til Ungdoms-OL på Lillehammer i fjor.







Aktuell på fleire scener



Forutan å vere klar for Norske Talenter, er Bendik aktuell under Volda vidaregåande skule sin musikal "The Cream of Soul". Og akkurat i desse dagar går mykje av tida hans med til øving, øving og atter øving for årets oppsett.