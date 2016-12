Spent på møtet med Urd og Vassendgutane

Andre juledag sette han seg på flyet som gjekk frå Gardermoen til Ålesund lufthamn på Vigra. Ikkje så veldig høg i hatten. Berre nokre minutt ut i flyturen møtte flyet den første urolige luftlomma, og det vart ein del risting i flykroppen. Såpass at Henning Antonsen syntest det vart nok at kaffikoppen hans vart fylt halvt opp, ja, for traff ein på eit slikt ujamnt underlag seinare på turen, så ville kaffien hamne utover buksa. - Og eg har ikkje med meg fleire bukseskift, fortalde han Møre.

Heldig

Trass i at Henning var mest uroa for kva som venta han og resten av passasjerane då flyet skulle lande i Ålesund, gledde han seg storleg til den første spelejobben saman med det populære Ørsta-bandet på Parken hotell.

- Då eg fekk spørsmålet på Seljor Countryfestival om å bli med i bandet, kunne eg ikkje seie noko anna enn ja. Om eg hadde sagt nei, hadde eg angra resten av livet, fortalde Henning som til dagleg er rekneskapsførar, og skaut inn eit spørsmål om kva ver som venta på flyplassen i Ålesund.

Vore på mange hoppsaturar

Han har fartstid både saman med Ottar Big Hand, Arne Benoni, Anne Nørsti og Ole Ingemars. Spelinga har gjort at Henning har reist ein del rundt med ulike framkomstmiddel og ulik komfort.

- Men reisa i dag trur eg vert den mest hompete av dei alle, sa han før piloten sette nasa nedover skylaga til lufthamna ute i havgapet ved Ålesund. Henning hadde klar posen om krumspringa skulle få magen til å vrenge seg. Og det vart stille i flyet etterkvart som flyet nærma seg ekstremveret ved kysten. Men piloten var dyktig og gav gass på dei rette stadane når vindkasta vart kraftige. Dermed kunne både Henning og resten av passasjerane puste letta ut då flyet stod på bakken. Ikkje heilt uten at det hadde rista ein del, men likevel til ståande karakter.

- Det kunne ha vore verre, sa Henning kjekk på veg ned flytrappa og den ventande skyssen inn til Parken hotell der resten av Vassendgutane venta.

Og om vergudane vil det så set Henning seg på flyet att tysdag og reiser heim til Hamartraktene. - Eg må vere heime til kl. tjue minutt på sju, for då må eg sette meg i bilen for å nå ein spelejobb på Harpefoss.