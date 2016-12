Nesten vindstille nyttårskveld

Alle kommunane i Sogn og Fjordane har sagt ja til å byggje ei dagsturhytte ved populære turmål. Sogn og Fjordane Fylkeskommune har lyst ut konkurranse for utforminga av hyttene, og Rojo arkitektar frå Trondheim har kome med vinnarframlegget.

Det vart stor spenning og mykje speleglede under Ørsta IL Handball sin romjulscup femte juledag. Under den avgjerande cupkampen skulle avgjerast vart det stor spenning.

Det har lenge vore parkeringsutfordringar ved Volda sjukehus, men no håpar sjukehuset at dette kan verte betre etter at det er bygd 30 nye parkeringsplassar.