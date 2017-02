Skisenteret ope i Hornindal

For andre gong på fem år måtte Hornindal skisenter stengje trekket i februar. Regnet gjorde snøen i bakken for mjuk til å renne på.

Voldsfjordkryssing AS har som mål at brukryssinga vert eit nasjonalt pilotprosjekt som kan få offentlege forskings- og utviklingsmidlar. - Målet er at dette kan bli eit pilotprosjekt, og kan danne grunnlag for framtidige fjordkryssingar, seier styreleiar Ola Krumsvik.