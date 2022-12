Møre

Akeglede i barnehagen

Lykka er eit akebrett og bestevenninna bakpå.

Nokre irriterer seg kanskje over at snøen er komen, men for mange er dette ei stor glede. Borna i Engeset barnehage har vore i akebakken, bygd snøborg og snømann. Nokre har til og med smaka på 2022-årgangen av adventssnøen.