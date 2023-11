Bad om utsett frist for riving til etter møte – fekk nei

Ei gruppe som kallar seg «Frisk luft» har ført opp eit vedhus og ei trapp i Leknesstranda, som Ørsta kommune har pålagt dei å rive. No er fristen ute.

Publisert: 02.11.2023 kl 13:00

Saka har gått føre seg over lang tid, der gruppa sine medlemmar fyrst ville vere anonyme i sin dialog med kommunen. i seinare tid har Knut Stokke vorte valt til talsperson for gruppa. Dette har likevel ikkje gjort Ørsta kommune venlegare stilt overfor dei ulovleg oppførte tiltaka, og gruppa fekk frist til 31. oktober med å fjerne dei – viss ikkje vanka det tvangstiltak. I eit brev til kommunen innan fristen, viste Stokke til telefonsamtaler med kommunen der det var semje om å halde eit fysisk møte om saka, og han bad om utsett frist for riving til etter eit slikt møte var halde. Det får han ikkje.

– Dette svaret er drøfta og avklara internt. Vi syner til vårt brev av 23.10 og til svarbrev frå deg datert 27.10. Vi stadfestar at vi på nytt har invitert til eit møte, men både i telefonsamtalen og i vårt brev går det heilt klart fram at eit redusert fysisk omfang av tiltak i Leknesstranda ikkje gjer at saka står fram som vesentleg endra, og at tilbodet om møte ikkje er kopla til spørsmålet om tiltaka det er gitt pålegg om riving av. Det var derimot eit tilbod om råd og rettleiing om lov og regelverk med meir knytt til eventuelle andre tiltak de måtte ha ønske om å søke om. Det ligg altså ikkje til rette for ei utsetting av fristen til etter eit slikt møte, skriv Ørsta kommune.