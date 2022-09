Møre

Stenging av koparnettet:

Ber om smidig overgang

Ordførar Sølvi Dimmen ber Telenor vente i to månader med å stengje koparnettet i Bjørkedalen og området rundt, slik at abonnentane kan kople seg rett på fibernettet som er under utbygging. (Arkivfoto)

– Eg kan vanskeleg sjå at overgang mellom fleire løysingar på kort tid, slik Telenor no legg opp til, er ei grei løysing for abonnentane.