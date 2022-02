Møre

Bønder med beitedyr held ved like kulturlandskapet:

– Får ikkje éi krone frå UKL-midlane

Knut Hustad, leiar av Hjørundfjorden bondelag, bed kommunen prioritere bøndene som held i hevd kulturlandskapet, i UKL-ordninga. Dyr på beite er årsaka til at kulturlandskapet ikkje har grodd att. (Arkivfoto)

UKL står for utvalde kulturlandskap i jordbruket, og det er jordbruket som har æra for kulturlandskapet slik vi har det i dag. – Likevel har ikkje gardbrukarane i Hjørundfjorden fått ei krone frå UKL-ordninga for å ha dyr på beite eller å drive med slått. Jordbruket har dermed tapt mange hundre tusen kroner i løpet av få år.