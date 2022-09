Møre

Henta inspirasjon frå Volda:

Bygg kopi av VCA på Færøyane

Fleire av initiativtakarane til ny nasjonal arena for hallidretten på Færøyane har vore i Volda for å ta ein siste kvalitetssjekk av inspirasjonskjelda: Volda campus SpareBank1 arena. (Foto: Privat)

Når Færøyane skal byggje ny nasjonal arena for hallidrettane, har dei henta inspirasjonen sin i Volda. No har ein delegasjon vore på besøk i Volda campus SpareBank1 arena for å gjere ein siste kvalitetssjekk.