Møre

Vil ha betre rutetilbod frå Hovden:

– Ikkje undervurder etterspurnaden

Møre og Romsdal fylkeskommune vil behalde Hovden-Oslo som FOT-rute, og ønskjer at ei rute Hovden-Trondheim vert greia ut. (Arkivfoto)

Møre og Romsdal fylkeskommune vil behalde ruta Hovden-Oslo som FOT-rute i neste anbodsrunde for kortbanenettet. Dei ønskjer også at Hovden-Bergen skal bli FOT-rute, og at ei rute Hovden-Trondheim skal greiast ut.