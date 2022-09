Møre

Behov for kommunale bustadar:

Kommunen vil samarbeide med private utbyggjarar

Dei kommunale bustadane i Røyslida er nedslitne og treng opprusting. No vil kommunen heller nytte pengane på kommunale bustadar i private utbyggingsprosjekt i sentrum. (Arkivfoto)

Volda kommune ser på moglegheita for avtalar med private utbyggjarar for å stette behovet for kommunale gjennomgangsbustadar. Kommunen vil først og fremst sjå på byggjeprosjekt i indre sentrumssone.