Møre

Send inn ditt forslag:

Kven skal få frivilligprisen 2022?

Gjengen bak Øyralangs fekk tildelt frivilligprisen 2021. (Arkivfoto)

Det er no tid for å foreslå kandidatar for Volda kommune sin frivilligpris 2022. Frist for å nominere kandidatar er 1. desember.