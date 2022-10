Møre

Lågare nynorskdel i statsbudsjettet

Direktør i Nynorsk kultursentrum, Per Magnus Finnanger Sandsmark. (Foto: Nynorsk kultursentrum)

Nynorskinstitusjonane får mindre del av kulturbudsjettkaka enn før. – Det er synd at nynorskdelen av kulturkronene er mindre. Ambisjonane for nynorsk i 2023 burde vore like store som dei samla ambisjonane for kulturfeltet.