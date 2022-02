Møre

Protesterer mot kjøkken-nedlegging

Frå 1. april 2022 kan kjøkenet ved Hornindal omsorgssenter bli lagt ned. Foto: Arkivfoto

- Vi reagerer kraftig på at ein no vel å avvikle eit velfungerande institusjonskjøkken, slik som Volda kommune har gjort i denne saka, og med det øydelegg moglegheita for våre eldre å få laga mat i same bygg som er deira heim, seier Hornindal grendeutval.