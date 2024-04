- Regjeringa må leggje til rette!

Krevjande tider for bondenæringa: Vebjørn Hansen Berg kjenner utfordringa jordbruksnæringa har kome i på kroppen. Til Møre fortel han det er umogleg å leve av gardsbruket, og må spe på med ein betre lønna jobb for å halde seg flytande.

Publisert: 19.04.2024 kl 13:00

Austefjordbonde Vebjørn Hansen Berg, leiar for Volda og Ørsta bonde- og småbrukarlag, peikar på dei økonomiske utfordringane som både småskalabønder og litt større bønder står overfor i dagens landbruk. Ifølgje Berg må det leggjast betre til rette for både store og små gardsbruk.

- I denne samanhengen er det dyrt å vere fattig, noko som særleg går ut over dei små. Dei har til dømes ikkje råd til å hyre inn folk når behovet er der, og vi må gjere alt arbeidet sjølv, seier han. Av og til skulle han ønskje seg eit døgn som var dobbelt så langt. - Sjølv om vi står på så er inntekta frå bruket så lav at eg må hente inntekt utanfor bruket, forklarer han.

Strever kvar dag

Berg avviser myten om at små gardsbruk ikkje driv effektivt. Han peikar på at småskalabønder arbeider hardt kvar dag for å oppretthalde drifta og at de fortener ei rettferdig økonomisk støtte.

- For min del som har ei lita drift og har investert stort i gardsbruk, så trenger eg både tilskot og inntekter i marknaden. De større som seier dei har seg stordriftsfordelar, bør hente inn meir i marknaden. Tilskot betyr mykje for oss små, seier Berg.

Lokal produksjon i fokus

- Dersom det er slik at dei små bøndene ikkje greier å tene pengar nok, kvifor kan ein ikkje leggje ned mesteparten av dei små gardsbruka her i vest?

- Med ei nasjonal sjølvforsyning på berre 30 %, understrekar Berg kor viktig det er med lokal matproduksjon, spesielt i urolege tider. Kva skjer i ein krisesituasjon dersom vi mister deler av det som blir produsert i utlandet? Vi har sett at lokal produksjon av matvarer er viktig. Ein må også sjå verdien av det jordbruket skaper for områda rundt og at det er med på å ta vare på busetninga, seier han.

Ærlege tal frå regjeringa

Vidare uttrykkjer både Berg, og leiar i Ørsta bondelag Lars Ove Vanberg, skuffelse over det dei kallar regjeringa si manglande støtte til å gi bøndene eit nytt og ærleg talgrunnlag, noko som er essensielt for framtidige jordbruksforhandlingar.

-Regjeringa har moglegheit til å få full støtte frå bondeorganisasjonane og partia på venstresida, inkludert KrF, dersom dei berre gir oss eit ærleg talgrunnlag, forklarer dei.