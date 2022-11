Møre

Kr. 100.000 til Nynorsk Kultursentrum

Nynorsk Kultursentrum får kr. 100.000 i gåvemidlar frå Sparebanken Vest. Foto: Erling Olav Storegjerde

Sparebanken Vest gir ei gåve på kr. 100.000 til Nynorsk Kultursentrum. Pengane skal gå til aktivitetar for born og unge. – Neste år er det 100 år sidan den første nynorske biletboka kom ut. Det vil vi feire med at born tek del i biletkunstutstillingar, seier direktør i Nynorsk Kultursentrum, Per Magnus Finnanger Sandsmark.