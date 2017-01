Ørstaordførar Stein Aam om utbygging av Ørstaterminalen:

Ragnar Aarflot og Olav Aambøe i Volda og Ørsta Skogeigarlag ristar på hovudet av at kommunen har engasjert eit konsulentfirma til å ta grunnboringar der tømmerkaia ved Ørstaterminalen skal byggjast. Dei synest heller ikkje dei har fått gode nok svar når dei har spurt om kvifor det skal gjerast slik.

- På direkte spørsmål er det gjeve tåkeprat til svar, det synest som at nokon har trakka seg fast i myra, skriv dei i brev til Ørsta kommune. Dei minner også om at det er gitt 12,5 millionar kroner i tilskot, og under ein prat med Aambø som Møre hadde, peika han på at desse pengane kan bli trekt tilbake om ikkje kommunen får saka i gir.

Taper pengar

- Eigentleg burde arbeidet med utviding av Tømmerterminalen vore starta opp for eitt år sidan. Slik det er no har skogeigarane hatt ekstrautgifter på 400.000 kroner på eitt år, på grunn av unødvendig flytting av tømmer på kaia. Dette er flytting som er unødvendig når den nye terminalen står ferdig, tordnar Aambø, og krev fortgang i saka.



Har ikkje forseinka saka

Ordførar i Ørsta, Stein Aam, seier til Møre at ein uansett måtte ha gjennomført ei grunnboring før byggjearbeidet kunne startast opp.

- Dermed har vi ikkje forseinka saka. Og det er viktig at vi kjenner oss trygge i ei slik utbygging. Fleirtalet i formannskapet (6-3) ville på ingen måte gjere eit vedtak som kunne munne ut i ei ny «Stranda-affære», der grunnen til ei kai sklei ut. Dette slepp vi å vere redd for når NorConsult si grunnboring gir oss svar. Prisen på denne ligg rundt 100.000 kroner, og den kostnaden ville vi fått uansett, seier Aam.



To fasar

Aam opplyser at dei vil lyse ut arbeidet i to fasar, eit for det landbaserte arbeidet og eit for kaiarbeidet.

- Då har vi god kontroll med kostnadane, og om ikkje vi har pengar nok til å gjennomføre begge, har vi tid til å gå til kommunestyret og be om meir, peikar Aam på.

Til no har landbruksminister Jon Georg Dale løyvd 12,5 millionar, og Ørsta kommune har budsjettert med seks millionar kroner.

Aam seier at jobben vert lagt ut på DOFFIN og at han håper arbeidet kan starte til våren eller seinast til sommaren.