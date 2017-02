Briljerte med stikkene, lo og sjarmerte juryen i senk

Linn Skåber, Bjarne Brøndbo, Suleman Malik og Mia Gundersen likte trommeshowet som Bendik serverte under fredagen si sending av Norske Talenter. Dermed sende ein samstemt jury voldingen vidare.



Adjektiva stod i kø då juryen skildra kva dei hadde sett, etter at Bendik var ferdig med den sjølvlaga trommesoloen sin.



Sinsykt bra



Alle dommarane var samde om at showet Bendik serverte var i ypperste klasse. Mia Gundersen smilte frå øyre til øyre og rosa Bendk både for musikalitet, speleglede og konkluderte med at det var sinsykt bra.



Latter og trommer



Bjarne Brøndbo sa at dette var underhaldande og la også vekt på Bendik sitt sjarmerande vesen og gode latter.



Suleman kalla Benik for entertainer.



Linn Skåber sa det heile juryen meinte og kalla trommesoloen for skikkeleg god underholdning.



- Prøver å ha det gøy



- Eg sjonglerer litt med stikker og prøvde å vise at eg har det gøy medan eg spelar, seier ein audmjuk Bendik til Møre etter at programinnslaget vart vist på TV2 fredag kveld. Han er sjølvsagt super nøgd med både kritikken og at han gjekk vidare i Norske Talenter.