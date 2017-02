- Vi må vere rettferdige og finne verdige representantar frå Volda og Ørsta og frå fylket, fortel Øystein Nybø, som sit i Juryen for UKM i år. Med seg i juryen har han Thomas Vartdal Vinjevoll og Mathias Fischer Blichfeldt.



Fordi UKM lokalt i år kolliderte med øvinga til musikalen ved musikklina ved Volda vidaregåande skule og Tenåringstreffet til KFUM-KFUK, var det færre deltakarar i år enn det brukar å vere. Men der var likevel mange dyktige ungdommar som deltok. Juryen for musikkdelen gav uttrykk for at dei hadde ei krevjande oppgåve framfor seg.



- Vi kjem til å småkrangle litt, avslørte dei med smil om munnen.



- Nivået var jamt over godt, seier Thomas, som i si tid også var med på denne mønstringa. Mathias var også med UKM då han var i tenåra.



Øystein hugsar at han hadde lyst å vere med, men hadde ingen å opptre saman med. No spelar han i countrybandet Crashville.



Ta omsyn til alder



- Kva vil de sjå etter når de skal plukke nokon til å gå vidare?



- Eg ser etter speleglede, kjem det raskt frå Øystein.



Kreativitet er viktig for Thomas. Mathias trur det vil bli ei krevjande oppgåve.



- Det er litt vanskeleg når dei er så unge. Men vi må ta omsyn til alderen når vi samanliknar dei, seier karane.



Øystein synest det var mange flinke i år. Thomas registrerte at fleire ulike sjangrar var representerte. Vi noterte country, visepop, elektronika, hardrock og poprock.



Eigeprodusert stoff



Av dei ni innslaga var det fem grupper og fire soloinnslag. To grupper hadde laga musikken sjølv. Det var elektronika/akustisk- gruppa «La Co&Satan». Gruppa består av Daniel Skagen Lysbakk (17) og Andre K. Olsen (18). Tittelen på innslaget deira var «En roleg dag». På førehand hadde dei spelt inn vokal og litt av musikken. Dei hadde laga ein veldig fin låt.



Gruppa «Bear Inc», der alle dei tre medlemmene har etternamn Bjørneset, hadde også levert sjølvprodusert stoff. To av musikarane her har tidlegare gått heilt til landsfinalen. Sjangeren var rock, og dei briljerte på scena.



Fleire roller



Nokre hadde fleire roller under showet. Jenni Bratteberg Aamås og Kristiane Vartdal Vågen opptredde til dømes både kvar for seg og saman med bandet «The Twix». To av programleiarane, Frida Mo Bergli og Astrid Hovde var også med i bandet «Fems». Benedicte Måen frå Volda delte på programleiar- jobben med dei to ørstajentene. Birgit Berg hadde hjelpt dei med å førebu oppgåva. Dei greidde seg veldig godt.



Nokre band hadde medlemmer frå fleire bygder i Volda og Ørsta, andre kom frå den same staden. «Bear Inc» kjem frå Bjørneset, og medlemmene frå TST kom i samla tropp frå Sæbø. Denne trioen går også i same klasse på ungdomsskulen der.



Khaled og Tora



Eit par av deltakarane hadde lang erfaring, fleire var med for første gong. Khaled Moussa frå Volda, starta å spele gitar for ein månad sidan.



- Eg har lært litt gitarspeling på skulen, men er mest sjølvlært, seier Khaded, som legg til at han har sunge heile livet. I tillegg til ei stor musikkinteresse driv han med fotball.



- Korleis synest du det gjekk?



- I starten var eg nervøs, men det gjekk betre etter kvart, seier han.



Khaled håper at han går vidare, men han syntest det var veldig mange dyktige med.



Tora Ose frå Ørsta var med for tredje gongen. I fjor gjekk ho vidare til fylkesmønstringa.



- I fjor grudde eg meg, men i år var eg ikkje så nervøs, seier 14-åringen som hadde med seg bror Sigurd Ose (15) på piano og mor si på bratsj.



Tora syng mest balladar, pop og folkemusikk på norsk. Men ho høyrer mest på engelskspråklege songar. Tora driv også med fotball i tillegg til musikken.



Spennande å stille ut



Det var seks deltakarar på kunst-delen av UKM. Her var det Anne Marit Varpen og Tove Stavem Reite som var dommarar. Utstillarane var i alderen 13-18 år. Torunn Nordang og Sunniva R. Aanes, begge frå Volda, var to av jentene som stilte ut. Dei hadde levert inn kvart sitt måleri.



- Eg synest det er kult og spennande å vere med her, seier Torunn, som stilte ut bildet «Luna Måne Fe» i teknikken Acrylmåling.



Sunniva var veldig spent, spesielt på kva dei andre kom til å stille ut. Ho hadde levert inn måleriet «Ulv i natteskog».



Ein gut var med på denne delen av UKM. Det var Even Finnøy frå Egset i Volda. Han fekk seg fotoapparat for to år sidan.



- Har du gått på fotokurs?



- Nei, men eg lærer av å sjå på YouTube.



- Er det noko du likar ekstra godt å fotografere?



- Ja, solnedgangar og dyr, svarar Even.



DESSE GJEKK VIDARE TIL FYLKESMØNSTRINGA:



Frå Volda har juryen valt å sende vidare følgjande:



Scene:



Bear inc med «For you»



Om Bear inc skriv juryen: Tøft og originalt, bra energi og god kontakt med publikum. Eit teknisk godt band som kan nå langt. To kule låtar som var fengjande og spennande. For You er ei umiddelbart fengjande låt som gir god energi i publikum.



Khaled Moussa med Demons



Om Khaled skriv juryen: Fin scenefigur, fekk raskt god stemning i salen. Bra stemme og bra vokalprestasjon, men litt meir øving på gitar.



Kunst:



Linn Huserbråten med Elefant



Om biletet Elefant skriv juryen: Fin anatomi og proporsjonar. God modellering. Fin moderat bruk av fargar.



Even Finnøy med Gitarstrengar



Om gitarstrengar skriv juryen: Fint fargespel og lys i bilete. Gode kontrastar og romverknad.



Frå Ørsta har juryen valt å sende vidare følgjande:



Scene:



Jenni Aamås med Some die young



Om Jenni skriv juryen: Veldig fin songstemme, songen passar perfekt til stemma, godt samspel. Jenni hadde med seg onkel Jossi på gitar.



Tora Ose med songen Kan eg gjer noko med det



Om Tora skriv juryen: Fint songval, fin dynamikk, god kraftig stemme. God innlevelse, lett å sjå at ho likar å stå på ei scene og har gjort dette før! Tora hadde med seg broren Sigurd Ose, som også fekk skryt av juryen for flott pianospel.



Kunst:



Marie Haugen med Rødhette



Om Rødhette skriv juryen: Fin fargekomposisjon. Eit uttrykksfylt og sterkt bilete. God modellering og godt jobba med det digitale.



Ekstra nominasjon



I tillegg har juryen valt å nominere Frida Mo Bergli som programleiar. Når det gjeld programleiiarane har ikkje kommunane same moglegheit for vidaresending, men kan anbefale til UKM Møre og Romsdal, som gjer siste valet.



Juryen ønskjer deltakarande lukke til i fylkesmønstringa. Fylkesmønstringa går av stabelen i Midsundhallen 31. mars-2.april.