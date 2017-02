Trafikkulukke

Politiet melder at det er snakk om ein påkøyrsel bakfrå. Ein person klagar på smerte i nakken.



Politiet seier at trafikken flyt fint forbi ulukkespunktet, som er på E39 ved Sanitetshuset i Volda.



Møre sin journalist på staden, erling Storegjerde, fortel at naudetatane unntatt politiet, forlet staden ganske raskt. Kl. 13.50 jobba politiet på staden med å kartlegge kva som hadde skjedd.