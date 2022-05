Møre

TINEstafetten 2022:

100.000 elevar skal springe verda sin største stafett

Stor idettsglede under ein tidlegare TINEstafett. Foto: Arkivfoto

Tysdag 10. mai går startskotet for TINEstafetten, der nærare 100.000 skuleelevar spring i bygd og by i heile Noreg. Etter to år med avlysingar og restriksjonar, er det endeleg tid for å samlast igjen til verda sin største stafett.