Nær dobla på 25 år:

387 årsverk ved HVO

I oktober kvart år gjer Høgskulen opp statistikk over talet på tilsette. Tala for oktober 2022 syner at dei tilsette ved HVO til saman utfører 387 årsverk som er ca. 4 fleire enn i 2021.