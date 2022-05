Møre

A. Våge AS kjøper Volda Bygg

A. Våge AS overtek Volda Bygg AS Foto: Arkivfoto

Volda Bygg AS får ny eigar og ny dagleg leiing når A. Våge AS tek over bedrifta. Volda Bygg AS vert då eit søsterselskap til A. Våge AS og Sunnmøre Kranservice AS.