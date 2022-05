Møre

Bufdir gir midlar til:

Aktiv fritid for barn og unge i Volda

Målgruppa for ordninga er barn og unge i alderen frå 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamna i utanforskap. Foto: Illustrasjon

Volda kommune får midlar i tre år framover for å leggje til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking gjennom utvikling av opne møteplassar og deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar.