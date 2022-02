Møre

Alti-utviding klar for politisk behandling

Prosjektet sett frå lufta. (Reguleringsplan)

Embark har på vegner av Alti Ørsta AS, sendt inn framlegg til detaljreguleringsplan for vidareutvikling av kjøpesenteret Alti Ørsta AS. No vert saka sendt til Ørsta formannskap for behandling 8. februar.