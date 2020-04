Samfunnsutvalet i Ørsta valde tysdag å utsette handsaming av dispensasjonssøknad for heilårsturveg til Åmskaret. Det vert peika på at området går over dyrkbar jord, at ikkje landbruksutvalet har handsama saka, samt at ein ikkje har fått klarsignal frå alle grunneigarane i området.

Publisert: 31.03.2020 kl 15:46

Åmskarets venner har søkt om løyve til å byggje heilårsturveg frå lysløypa ved Bondalseidet til Åmskaret. Den allereie eksisterande skiløypa vil kunne nyttast både sommar og vinter, og det er søkt om å leggje ny vegduk, med berelag og grus. Turvegen vil få ei breidde på 2,5 meter.

Miljøvernrådgjevar i Ørsta kommune etterlyste ei miljøfagleg vurdering av området, då grøfting kan vere ein trussel mot den sårbare kystmyra. Denne utgreiinga er no gjort, og det er konkludert med at barriereeffektane ikkje er nemneverdige, dels sidan traseen allereie er grøfta.

Naturvernforbundet i Ørsta og Volda stiller seg kritiske til at tiltakshavar ynskjer å nytte grus, og bed om at det i staden nyttast miljøvenlege materialar som fure eller lerk. Dei meiner også at eit «mjukare» preg vil gje større utbytte både opplevingsmessig og fysisk.

I kommunedelplanen vert dette området prioritert for tilrettelagt friluftsliv.

Det er inngått avtale om heilårsturveg i traseen med alle grunneigarane, utanom éin.

Fleirtalet valde å utsette saka

Debatten starta med spørsmål om gildskap for Anne Stine Foldal Aam (Sp), som eig grunn sør for det omsøkte området. Ho vart kjend gild, sidan ho ikkje har fått nabovarsel om tiltaket og elles ikkje er omfatta av saka.

Wenche Wolle (Frp) viste til at turvegen vil gå over 1570 meter dyrkbar jord, og at det er beitedyr i området sommarhalvåret. Ho etterlyste difor ein uttale frå landbruksnemnda.

Karl Asgeir Sæbønes (Sp) var samd.

- Det er naturleg at landbruksnemnda får uttale seg om saka. Eg stussar også på at det er søkt om dispensasjon på andre sin grunn, utan at alle grunneigarar har skrive under på ein avtale. Dersom vi gjev dispensasjon på denne saka no, legg vi press på denne grunneigaren. Vi bør vente til alle har skrive under på avtalen før vi eventuelt handsamar saka.

Alexander Riise Olsen (Ap) var den einaste som valde å støtte administrasjonen sitt forslag, om å gje dispensasjon til ny heilårsturveg og hente inn samtykke etterpå.

- Eg trur vi ynskjer det same, men eg fryktar at vi dreg ut denne saka lenger enn nødvendig. Kanskje får dei på plass alle avtalar raskt. Det er kjedeleg om dei må vente enda eit år før dei får kome i gong med tiltaket.

Dei andre åtte røysta for å utsette saka. Saka vil bli sendt til landbruksnemnda for handsaming, og ny handsaming i samfunnsutvalet føreset avtale frå alle grunneigarane.