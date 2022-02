Møre

Høgsterett forkasta anke:

Bedriftseigar dømt til fengsel

Illustrasjon. Foto: Arkivfoto

Ein bedriftseigar (50) frå Ørsta er rettskraftig dømt til fengsel i eitt år og ni månader for grov formuesforringelse etter at Høgsterett har forkasta anken hans over rettsavgjerda frå Frostating lagmannsrett.