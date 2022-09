Møre

Kommunen bed Statens vegvesen om å vurdere tiltak:

Mange køyrer for fort

Mange bryt fartsgrensa i 50-sona på Grodås.

Avdeling for veg og park i Volda kommune har teke imot fleire uromeldingar om stor fart i 50-sona gjennom Grodås sentrum. No vender Volda kommune seg til Statens vegvesen og ber om at det vert sett inn fartsreduserande tiltak.