Møre

Ber stortingskomité om å innfri nynorskløfte

Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum, og Synnøve Marie Sætre, leiar for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa ved Høgskulen i Volda. (Foto: Nynorsk kultursentrum)

Det er over seks år sidan Stortinget bad Kunnskapsdepartementet om å sørgje for at nynorskelevar har rett til opplæring på eige språk gjennom heile grunnskulen. – Eg ber utdannings- og forskingskomiteen lytte til våre innspel og sørgje for handling, sa Per Magnus Finnanger Sandsmark i Nynorsk kultursentrum under budsjetthøyringa i Stortinget måndag.