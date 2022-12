Arkivet etter Vikebygda Sanitetslag er tatt opp i registeret for Noregs dokumentarv. Innføringane vart offentleggjorde under eit lanseringsseminar 1. desember på Litteraturhuset i Oslo. Frå venstre: Britt May Hollås, fylkesleiar Sanitetsforeningen i Møre og Romsdal, Marit Bjørnstad, organisasjonsleiar NKS, Reidun Heimen Heltne, leiar Vikebygda sanitetslag, Åsta Vadset, rådgjevar privatarkiv, Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal og Jesper Sode Hansen, dagleg leiar, Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal. (Foto: Jesper Sode Hansen)