Møre

Hagen har vore god terapi for Anders Hauken den siste tida. Foto: Stine Akeren Bjørdal

Valde helsa framfor livsverket:

– Bør ikkje vere skamfullt å ha jobba for mykje

Då dei fysiske reaksjonane byrja melde seg måtte Anders Hauken ta grep over ein stadig meir uhaldbar arbeidskvardag. No åtvarar han andre mot å gå i den same fella.