Brannsikrar Brudavolltunet for fleire hundre tusen kroner

Stiftinga Viti har fått fersk finansiering og vil brannsikre dei antikvariske bygningane på Brudavolltunet i Ørsta for nesten tre hundre tusen kroner.

Publisert: 02.11.2023 kl 18:00

Det går fram i ei pressemelding frå Viti.

– Stiftinga Viti har arbeidd med risikovurdering og sikring av det historiske tunet på Brudavollen i Ørsta. Tidlegare i år fekk Viti tildelt sikringsmidlar frå Kulturdirektoratet på 165 000 kroner. Torsdag kom meldinga om at Stiftelsen UNI har tildelt 110 000 kroner til brannsikring av Brudavolltunet. Dette gjer at brannsikringa av det unike gardstunet vert betydeleg oppgradert. Tilfredsstillande branndetektering og -varsling kjem no på plass, skriv Viti i pressemeldinga.

– Det skal installerast detektorar i kvart av dei antikvariske husa og i servicebygget. Bygningane i tunet ligg tett, og i ein brannsituasjon er rask responstid avgjerande for å hindre brannsmitte mellom bygningane, seier administrerande direktør i Viti, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Brann vil vere katastrofalt

Brudavolltunet er eit gardstun «på rot» i Ørsta kommune. Garden er eit av svært få einbølte gardsbruk i regionen. Tunet består av stovehus, kårstove, stabbur, løe, smie og hjulhus, og ligg i sitt opphavlege kulturmiljø, med innmark og hageanlegg. Tunet vart etablert slik det framstår i dag tidleg på 1800-talet, men har røter tilbake til 1600-talet. Deler av løa er frå 1622, og løa er freda.

– Ein brann vil vere heilt katastrofalt for bygningane, og difor har arbeidd med finansiering til brannsikring sidan vi tok over eigarskapen, seier Rotevatn.

Viti held også på å utarbeide ein skjøtselsplan for kulturlandskapet og har starta opp prosessen med restaurering av den tømra fjøsen i den freda løa.