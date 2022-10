Møre

– Bryr dei seg ikkje?

Gudrun Kløve Juuhl (Raudt Volda) meiner demokratiprosjektet og talet på representantar i råd og utval må setjast i samanheng. (Arkivfoto)

– Eg er overraska over at formannskapet vil redusere talet på representantar i kommunestyret og i andre utval. Ein har byrja eit demokratiprosjekt og vil ha fleire kvinner i politikken, men gjer likevel slikt vedtak utan at desse tinga er sett i samanheng, seier Gudrun Kløve Juuhl i Raudt Volda.