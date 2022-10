Møre

- Det er ikkje fine songar reint lyrisk, men tekstar som skal gjere festen best mogleg

Crashville framfor bandbussen. Frå v. Tormod Geir Tranvåg (sjåfør), Andreas Nybø (lys), Magne Saure, Kent Tanstad, Even Solheim, Sigurd Fylling Kårstad og Øystein Nybø.

I oktober slapp Crashville sitt nye album Bygdefest. Med dette og to ganske ferske medlemmer er dei klare for eit aktivt turneliv. Fredag sto Rokken for tur.