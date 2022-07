Møre

Coop-butikkane i Volda har redda 1500 posar med mat

Sissel Myklebust har saman med medarbeidarar og kundar ved Extra i Furene redda 200 posar mat hittil i år. Foto: Privat

Gjennom samarbeid med Too Good To Go har Coop-butikkane i Volda kommune og deira kundar redda over 1500 posar med mat på to år.