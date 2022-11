Møre

Branningeniøren i Volda kommune:

Dei beste råda mot pipebrann

Knut Øystein Ekroll er branningeniør i Volda kommune. Foto: Charlotte K. Kvistad

– For å forhindre at ein pipebrann startar er det viktig med rett fyringsteknikk. Spesielt viktig er det å stille trekken open under oppfyring slik at veden får nok luft.