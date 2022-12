Møre

Dei yngste slit mest med psykiske problem

Det er dei yngste som i størst grad oppgir at dei sjølv eller nokon i familien har hatt behov for profesjonell hjelp på grunn av psykiske problem dei siste to åra. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Kvar tredje nordmann oppgir at dei eller nokon i familien har hatt behov for psykisk helsehjelp dei siste to åra. Det er dei yngste som slit mest.