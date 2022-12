Møre

No blir det fleire ruskontrollar

Illustrasjonsfoto: Politiet varslar fleire ruskontrollar den kommande veka. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Måndag startar den årlege aksjonsveka mot ruskøyring. Politiet opplyser at fleire har vorte meldt for å køyre under ruspåverknad i år enn i fjor.