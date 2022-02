Møre

– Det går ikkje and!

Skjermdump frå ein video Asbjørn Humberset la ut, og som syner ei and som har skada ein fot, truleg etter ein påkøyrsel. Foto: Skjermdump

Andeflokken som held til ved brua over Øyraelva i Volda sentrum lever farleg. Naboar reagerer på at folk matar endene ved vegen, og at bilistane ikkje tek tilstrekkeleg omsyn.