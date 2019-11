– Det hastar med ny skule!

Samarbeidsutvalet ved Volda ungdomsskule meiner avgjerda om å trekke attende godkjenninga av skulebygget syner at det er stort behov for ny ungdomsskule.

Publisert: 26.11.2019 kl 15:00

Samarbeidsutvalet (SU) og foreldrearbeidsutvalet (FAU) ved Volda ungdomsskule er uroa over at kommuneoverlegen trekk attende godkjenninga av skulen, og undrar kor lenge skulen kan stå slik utan godkjenning.

– Dette syner at det hastar å få gjort noko for å betre tilhøva for både elevar og lærarar. Vi er glade på borna sine vegner at dette vert teke på alvor, seier nyvalt leiar i SU, Stefan N. Halck, og nestleiar Morten Ottesen.

– Vi ser det som svært positivt at det no verkar vere brei politisk semje om at det skal byggjast ny ungdomsskule i sentrum, og at ein har bestemt seg for å avvente kulturhus og andre prosessar. Her tek politikarane eit tydeleg ansvar som vert sett stor pris på av foreldre, tilsette, andre brukarar av bygget, og ikkje minst borna våre

– Har lytta til elevane

Det er etter ei undersøking om elevane si oppleving av innemiljøet at kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol har valt å trekke attende godkjenninga av ungdomsskulen.

Trass i at dei er uroa over funna i undersøkinga, meiner Halck og Ottesen at det har vore ein positiv dialog med kommunen.

– Etter møte med kommuneoverlegen er vi informerte om hennar tilråding og at det no vert politisk handsaming av saka. Kommuneoverlegen har informert oss om at grunnlaget for at ho vil trekke attende godkjenninga ikkje er basert på målingane av inneklima som vart gjort tidlegare, men ei totalvurdering der også elevundersøkinga om opplevd inneklima og innemiljø er vektlagt, seier dei.

Men begge etterspør svar på kva tiltak kommunen vil setje inn fram mot byggjestart av nyeskulen.

– Den eksisterande bygningsmassen vil i all hovudsak verte nytta i byggjeperioden, så ein må ikkje gløyme dei utfordringane knytt til inneklimaet som no er synleggjorde.

Foreldreutvala vil vere med i planlegginga

Volda kommune har allereie varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for ny ungdomsskule, og så snart Volda Campus SpareBank 1 Arena står ferdig kan rivinga av gymsalane og bygging av nytt skulebygg byrje.

– SU og FAU ved ungdomsskulen er samstemte i at det må haldast god framdrift på førebuingane og gjennomføringa. Det oppfattar vi er i samsvar med det politikarane også har gitt uttrykk for. Det betyr oppstart av reguleringsplanarbeidet rett over nyttår, og at det vert sett trykk på ferdigstillinga av reguleringsplan så ein kan kome i gang med anbodsprosessen tidlegast mogleg, seier dei.

– Vi meiner det er viktig at både FAU og SU vert aktivt involverte i prosessen, og vert tekne med tidleg. Då kan vi mellom anna vere eit viktig bindeledd inn mot foreldra ved ungdomsskulen, slik at medverknadsprosessane vert tekne i vare. Då blir også sluttresultatet desto betre, seier Halck og Ottesen.

Ser potensial i uteområdet

Avslutningsvis syner Halck og Ottesen til at det er stort potensial for at uteområdet kring den nye ungdomsskulen kan bli meir enn berre ein stad for elevane i skuletida.

– Berre sjå korleis Vågsøy kommune gjorde det. Dei greidde å hente inn store summar i tippemidlar, slik at skulegarden vart utstyrt med badmintonbaner, street basket og sandvolleyballbane, med meir. Det vil gjere uteområdet til ein attraktiv stad for born og unge å vere utanom skuletid og i helgane, meiner dei.