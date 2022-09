Møre

Open dag i Voldahallen:

- Dette er ein stad for alle

Høg intensitet i treninga under det siste av dei fire kursa på den opne dagen i Voldahallen.

– Det er litt gøy sidan sist gong eg var her så var det for å ta vaksine. Difor var det litt sjokk å kome inn her og sjå kor fint det har blitt, seier Kristine Sandnes, student i Volda.