Ida er musikar i London. Bilde er frå konsert i Shoreditch, London. (Foto: Nick Page)

Ida i London på 10. året:

– Eg fekk draumejobben under pandemien

Under pandemien har det vore tronge tider for folk i musikkbransjen. Musikar og komponist Ida Glomnes, busett i London, var mellom dei heldige som fekk seg jobb som «Music curator». Ho lagar spelelister for store verksemder rundt om i heile verda.