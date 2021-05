Beklagar klønete formulering og inviterer handelen til dialog:

Ordførar Sølvi Dimmen (Sp) seier at ho har stor tru på Volda sentrum og handelsbedriftene der, og at formuleringane ho nytta i formannskapet var uheldige. – Men eg har tru på at aktivitet skapar meir aktivitet, og gjer vi dette til ein kamp mellom indre og midtre sentrum kan det bli ei katastrofe for Volda.

Publisert: 25.05.2021 kl 21:37

- At «handelen i sentrum er ei katastrofe og er død for lenge sidan» kan eg ikkje hugse å ha sagt, i alle fall ikkje meint slik det er framstilt. Dette var ei klønete formulering som kom i ein litt oppheita debatt og står ikkje for det eg meiner om Volda sentrum eller handelen og utviklinga. Så der legg eg meg flat. Vi ønskjer alle ei vidare utvikling av Volda med meir aktivitet og endå fleire tilbod, seier ordførar Sølvi Dimmen til Møre etter at mange av dei handelsdrivande i sentrum gjekk ut og uttrykte misnøye for måten ordføraren omtala handelen i Volda sentrum i førre formannskapsmøte.

- Mi dør er open

Ordføraren seier ho er svært oppteken av at kommunen skal vere med på å legge til rette for folk og aktivitet i sentrum.

- Difor sette eg også sentrumsutvikling på saklista i formannskapet med oppfrisking av Gehl—planen og sentrumsvandring for å sjå på utfordringane, moglegheitene og det som faktisk er gjennomført i sentrum, seier Dimmen, og inviterer meir enn gjerne til dialog med dei handelsdrivande i sentrum.

- Mi dør er alltid opa, og eg tek alltid telefonen om nokon ønskjer å kontakte ordføraren. Eg vil høyre kva folk tenker og kva utfordringar dei møter. Eg har absolutt tru på Volda sentrum og eg er heilt samd i at vi har gode butikkar og tilbod. Tilbod eg brukar og framsnakkar eg så sant eg har ein sjanse.

- Det skjer mykje bra i Volda

-Til spørsmåla frå handelsstanden om kommunen sin rolle i utviklinga av Volda sentrum, syner ordføraren til at kommunen har sett av midlar til strategiske grunnkjøp og gjort fleire kjøp med mål om tilrettelegging og utvikling.

- Sentrumsprosjektet har gitt synlege resultat. Det skjer mykje bra både i Volda sentrum og i Furene, og eg meiner at både utbygginga på Myrane og Rotset er positivt for Volda som heilskap, seier ordføraren, og understrekar at det var utbygginga på Myrane som var tema i debatten ho er sitert på i Møre laurdag 22. mai.

- Vi treng nyetableringar for vidare vekst og utvikling

- Eg er opptatt av at når næringsdrivande vil etablere seg i Volda eller vidareutvikle verksemda si, må vi som utgangspunkt vere positive og legge til rette for dette. Vi treng desse nyetableringane for vidare vekst og utvikling. Vi skal legge til rette for etablering og utviking i sentrum, men vi må ta til vitande at plasskrevjande verksemder ikkje nødvendigvis får plass i indre sentrumskjerne. At også Kiwi på Myrane vil satse vidare der med friske midlar, synest eg er bra. Å gjere dette til ein kamp mellom indre og midtre sentrum vil fort føre til berre taparar og det kan verte ei katastrofe for Volda.