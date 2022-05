Møre

Behind the scenes, «Huldra» med Crashville. Martin Sørvold og Crashville. (Foto: Stine Akeren Bjørdal)

Lagar musikkvideo til lokalkjende artistar

- Eg har alltid vore interessert i film

Martin Sørvold flytta til Volda for å drive med musikk og har spelt i fleire lokale band. Under pandemien fann han tilbake til barndomsdraumen, nemleg filmskaping. No lagar han musikkvideoar til ei rekke lokalkjende artistar, som Stig Ulv, Crashville og Håvard Dalsbø.