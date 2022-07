Møre

Ørstaordførar Stein Aam om negativ folketalsutvikling for Ørsta

Eg trur at prognosane frå SSB er feil!

Stein Aam meiner at prognosane frå SSB er feil og at Ørsta kjem til å utvikle seg positivt i perioden fram mot 2050.

Stein Aam ser at tale til SSB viser at sentraliseringa held fram, byane veks og distrikta taper. Trass SSB sin spådom om nedgang i Ørsta, så seier han at dei kjem til å ha vekst.