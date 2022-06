Møre

I Hovdebygda:

Eigedom selt for nesten 120 millionar

Eigedommane i Torvmyrane 9 og 11, som ligg under selskapet Hovden Næringssenter AS, er selt for nesten 120 millionar kroner.